Es manté tallada la circulació pel túnel de Tresponts a la C-14

Andorra la VellaContinua tallada la circulació a la C-14 al túnel de Tresponts, tal com informa Ràdio Seu. Una situació provocada per l'avaria que es va produir dimecres en un dels vuit ventiladors de l'interior de la galeria principal. Els tècnics estan revisant l'aparell per descobrir els motius de la incidència.

Amb aquesta situació, el trànsit de la zona compresa entre l'encreuament de Montant de Tost i Organyà es desvia de manera temporal per la carretera antiga, la C-14z. Es busca la manera de restablir el funcionament de la infraestructura el més ràpid possible.

Un túnel, el de Tresponts, que va entrar en funcionament el 3 de desembre del 2021 i que, per tant, no porta ni un any en servei. El seu cost ha estat de 35 milions d'euros i permet evitar el pas pel congost i millorar la seguretat i comoditat en la conducció.