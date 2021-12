Mantenir viva la recollida de joguines malgrat la Covid-19

Andorra la VellaLa 29a edició de la campanya de recollida de joguines en favor de Càritas que organitza RTVA començarà el 15 de desembre i s'allargarà fins al 2 de gener amb l'objectiu que cap nen que ho necessiti no es quedi sense joguines aquest Nadal. La campanya manté la seva finalitat, però aquest any viurà petits canvis motivats per la pandèmia de la Covid-19 amb alguns punts de recollida que no estaran actius.

Les joguines, que han de ser noves i sense embolicar, es poden lliurar a les oficines de MoraBanc, a illa Carlemany, a Càritas o en qualsevol dels establiments col·laboradors. Un any més també es pot aportar ninots de peluix usats o en bon estat a les Tintoreries Núria, de l'illa Carlemany o de Pyrénées.

"Volem mantenir viva la recollida, i encara que per la Covid-19 hàgim de canviar coses, les famílies ho necessiten encara més. Donar normalitat durant les festes és l'objectiu que busquem", destaca l'impulsor de la campanya, Oskar Royo.