Marc Vales ja llueix els colors del KDA Football Club

El central de la selecció nacional, Marc Vales, ja ha estat presentat amb el Kedah Darul Aman FC, el seu nou equip, amb el que disputarà la Lliga de Malàisia. El futbolista, que fins ara jugava en el Sandefjord, de la primera divisió noruega, canvia de lliga, de país i de continent, per afrontar la temporada vinent. Des del club, van compartir les primeres imatges amb Vales lluint el verd i groc corporatiu de l'equip malaisi. En la passada temporada, l'equip en que s'ha enrolat l'andorrà va ser segon, només per darrere del Johor Darul Ta'zim, fet que li valdrà disputar l'AFC Cup, la segona competició continental a l'Àsia.

El traspàs des del Sandefjord cap al KDA Football Club, té una variant que afecta directament al FIFA22. Fins a la data, Marc Vales era l’únic jugador andorrà que comptava amb una carta oficial al videojoc d’EA Sports, ja que militava a la primera divisió de Noruega, i per tant era fitxable en les diferents modalitats del joc o podia aparèixer en algun dels sobres de jugadors. No obstant això, amb el pas a la lliga de Malàisia, en la propera actualització de mercat del FIFA22 és probable que la carta deixi d’estar disponible, ja que aquesta lliga asiàtica no compta amb llicència en el joc. Queda per veure si Vales seguirà amb la carta del Sandefjord o si per contra, ja no tornarà a sortir.