Marc Vila assegura que hi ha coneguts empresaris andorrans darrere de l'especulació immobiliària

Andorra la VellaEl Raonador del Ciutadà, Marc Vila, ha posat en el punt de mira als grans propietaris andorrans com a responsables de l'especulació dels últims anys en el mercat de l'habitatge que ha portat a que els preus es disparin. En declaracions a Ràdio Nacional, Vila ha atribuït a aquests grans propietaris la realitat que pateixen moltes persones a Andorra. Quan es tracta d'especulació en el mercat de l'habitatge, "he vist noms de coneguts empresaris andorrans".

Vila ha incidit en què la majoria de les consultes que atén el raonador del ciutadà són per situacions dramàtiques relacionades amb l'habitatge. "El que més cansa, en el sentit personal, és veure l'estat de desesperació que arriben les persones que no saben o no veuen cap opció si han de marxar del pis on estan". A Ràdio Nacional ha criticat el model especulatiu, que en bona part atribueix a propietaris andorrans: "He vist noms coneguts empresarials".

El raonador considera que els poders públics són fonamentals per impulsar polítiques que puguin ajudar en la problemàtica de l'habitatge. Vila ha assegurat que la problemàtica de l'habitatge no es corregirà sense intervenció de l'estat. No és partidari de la teoria respecte a la qual l'a situació de l'habitatge s'arreglarà per si sola quan hi hagi una crisi a partir d'aquí baixin els preus. Segons el Raonador, "l'economia no va així".