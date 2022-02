La marca de la reina de les 'influencers' que ven Pyrénées Andorra

Andorra la VellaL'anomenen 'la reina de les influencers', i no s'equivoquen, perquè la italiana Chiara Ferragni ha aconseguit crear tot un imperi al voltant de la seva figura. El 2013, va decidir posar en marxa la seva pròpia línia de roba i complements després de col·laborar amb infinitat de marques de moda, i en poques temporades, les seves col·leccions es van expandir per les botigues més exclusives del món. Ara -per fi!- també han arribat a Andorra de la mà de Pyrénées Andorra, que s'ha aliat amb la marca de la 'it girl', per oferir els accessoris de Chiara, als residents i visitants del Principat, que duen l'inconfusible logotip ocular.

Podràs trobar els seus productes a la secció de moda de dona, a la primera planta de Pyrénées. Les seves bosses de mà estan fetes amb cuir autèntic i són fetes artesanalment a Itàlia. Amb el seu fitxatge, Pyrénées es posa al nivell d'altres espais comercials de luxe com Le Bon Marché a París, LuisaViaRoma a Florència, Apropos a Colònia, Breeze Center a Taiwan, Selfridges a Londres, Level Shoe District a Dubai i The Grove a Los Angeles.

Per on començo?

Si vols fer-te amb alguns dels complements de Chiara Ferragni Brand, des de l'ARA Tendències et recomanem les seves maletes, amb les quals podràs lluir l'emblema de la 'influencer' allà on vagis, ja sigui en una escapada de cap de setmana o marxant de vacances a l'altra punta del món.