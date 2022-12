Marcelo Ponce assegura que alguns argentins estalvien durant dos o tres anys per venir a Andorra

Andorra la VellaMolts dels aspirants a treballador de temporada que van venir a Andorra s'han hagut de tornar cap a casa amb les mans buides després de no trobar o bé treball o bé residència durant l'estada. Marcelo Ponce, el coordinador de 'Argentinos en Andorra', ha estat entrevistat al programa 'Els Matins de la Nacional' d'RTVA i ha assegurat que hi ha argentins que estalvien durant dos o tres anys només per poder venir a treballar a Andorra. Afirma que per comprendre això s'ha de tenir en compte que el preu dels passatges d'avió no és el mateix per un argentí que per un europeu, pel canvi de moneda. A més, el gran esforç econòmic que es fa per venir alhora es tradueix en una profunda sensació de fracàs pels que han hagut de tornar. També ha volgut explicar que la situació ja no és tan dramàtica com fa unes setmanes.