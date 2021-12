Maria Ruzafa fitxa pel Ternana de la Serie C italiana

La carrera esportiva de la futbolista Maria Ruzafa Lozano va cremant etapes a gran velocitat. Si aquest estiu abandonava la disciplina de l'ENFAF per tal d'enrolar-se a les files de l'Águilas murcià, avui mateix el seu actual club ha anunciat un acord per tal que la davantera fitxi pel Ternana, equip de la Serie C italiana. A més a més, ambdós clubs han anunciat un acord de col·laboració. Ruzafa, en només sis mesos, ja ha deixat empremta a l'Águilas, que l'acomiada amb un "això sempre serà casa teva".

En una publicació en les seves xarxes socials, la futbolista ha volgut agraïr "a les meves companyes tant de l'ENFAF com de l'Águilas" haver pogut estar on està així com al seu equip de representants. Ruzafa va fer menció especial per Andrea Firrincieli, el director esportiu del Ternana Women "per haver cregut tant en mi i haver-me donat aquesta oportunitat tan bonica". D'aquesta manera, la jugadora, que ja pot debutar en el partit del proper cap de setmana, serà la primera andorrana en participar en el calcio.