Marín coneix el projecte empresa saludable d'Encamp

EncampLa ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, s'ha reunit aquest divendres al matí amb la cònsol major del comú d'Encamp, Laura Mas, per conèixer de prop les iniciatives i accions que s'estan desenvolupant des de la corporació encampadana en els àmbits de funcionament administratiu. Entre els temes que s'han tractat hi ha el projecte de digitalització i ampliació de la tramitació electrònica al comú d'Encamp que s'està duent a terme, una de les prioritats a nivell administratiu actualment. Durant la visita, la cònsol major ha exposat a la ministra el programa d'empresa saludable 100% que s'està desenvolupant al comú.

La iniciativa d'empresa saludable engloba diferents accions, entre les quals, un recorregut saludable a casa comuna amb cartells i indicacions sobre la importància de realitzar accions beneficioses per a la salut, com utilitzar les escales en lloc de l'ascensor sempre que sigui possible. Així mateix, s'han instal·lat diferents panells informatius als 'office' comunals que mostren hàbits saludables a l'hora de dinar fora de casa i consells alimentaris.

També en el marc del programa, aquest divendres al matí s'han repartit diferents cistelles de fruita a tots els edificis del comú d'Encamp per fomentar l'alimentació saludable entre els treballadors. Es preveuen altres accions futures per seguir desenvolupant el programa i incentivar l'ús d'hàbits beneficiosos per a la salut de tots.