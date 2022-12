El marisc, el millor aliat per acomiadar l'any

Tal com marca la història, el dia 24 de desembre es va convertir en un dia de dejuni en què no es podia menjar carn. D'aquí la importància i protagonisme del peix i marisc per Nadal. Ara bé, l'arribada del congelador a les llars als anys seixanta va provocar que incorporéssim un nou producte en els àpats familiars: el marisc. El fet de poder congelar i conservar millor aquest producte va fer que el consum del mateix anés en augment. Això explica la tradició de menjar marisc durant aquests dies i, sobretot, per acomiadar l'any.

