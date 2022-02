Marsol assenyala un partit polític darrera la campanya crítica amb els aparcaments i les multes a la capital

Andorra la Vella“El comú d'Andorra la Vella fa molts tràmits: des de sol·licituds d'obra, de comerç, d'aigua, demandes, certificats de residència... moltes activitats que actualment es fan de manera presencial i a partir d'ara anirem, poc a poc, facilitant la vida dels nostres ciutadans perquè ho puguin fer 'on line'”. Així ha introduït la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, la novetat presentada aquest dimarts al comú per fer els pagaments pendents amb la institució per la via telemàtica. El comú de la capital ha provat el servei durant el darrer mes i ha rebut 416 pagaments en línia. “El sistema funciona i és un servei senzill que es fa a través d'un codi QR i de la càmera del mòbil”, ha afegit la cònsol.

Paral·lelament, el comú ha posat també en funcionament l'aplicació per al mòbil que servirà per “atendre millor el ciutadà”, segons ha explicat Marsol. “Hi haurà informació i també es podrà disposar de l'apartat de control dels aparcaments i la disponibilitat de places lliures”, ha afegit. L'aplicació permetrà accedir a diversos tràmits i gestió que concerneixin el comú, així com exposar les queixes que arribin de la ciutadania.

Quan un ciutadà rebi al seu domicili una notificació per realitzar algun pagament d'un deute o d'un tribut provinent del comú s'haurà de fixar en el codi QR que hi haurà imprès al faldó del mateix document. Aleshores, amb el seu telèfon mòbil haurà d'obrir la càmera de fotos i haurà d'escanejar aquest codi. El sistema també és vàlid amb una aplicació de lectura de codis QR. A partir d'aquí se li obrirà el portal de tributs del comú d'Andorra la Vella. Aquest sistema també serà igualment aplicable amb les sancions de circul·lació. A la plataforma de tributs s'indicarà la informació personal del destinatari, l'import a pagar i el termini de validesa del pagament. “L'accés és senzill, fàcil i automàtic. No requereix ni inscripció, ni contrasenyes ni certificats digitals”, ha explicat la consellera de tràmits, tributs i deutors RRHH, Leticia Teixeira.

Pel què fa a l'aplicació del comú de la capital, que també es posa en marxa, “vol ser un nou canal d'informació i interacció amb els ciutadans”, ha explicat Teixeira. Descarregable des dels canals habituals i reconeixible perquè du el logo comunal, l'eina ha de permetre accedir a notícies, xarxes socials, agenda o serveis relacionats amb el comú. “Permetrà, per exemple, conèixer a temps real tant les places dels aparcaments comunals com els recorreguts de les línies d'autobús”, ha afegit la consellera.

L'aplicació s'articula en quatre eixos: 'Informa't', explica notícies del comú o ofertes de feina. 'Moute', inclou informació dels aparcaments i busos comunals. 'Atenció Ciutadana', perquè els ciutadans puguin fer arribar incidències que també es poden documentar amb fotografies o accedir als serveis de pagament en línia. Finalment, l'apartat 'Agenda', inclou els esdeveniments programats a la parròquia.

“És important saber que els pagaments en línia es poden fer sense haver de descarregar-se l'aplicació, sinó escanejant directament el codi QR des dels aparells mòbils. Ho hem volgut fer el més fàcil possible”, ha remarcat la cònsol. Des d'aquest dimarts ja es pot fer en línia qualsevol pagament al comú. Marsol ha afegit que, malgrat la posada en funcionament de la via telemàtica de pagament, el comú d'Andorra la Vella “té un nivell molt baix de morositat, perquè més del 90% dels ciutadans paga dins els terminis”.

“Cap afany recaptatori” vinculat als aparcaments

Preguntada pel rebombori que aquests dies ha suscitat a les xarxes socials l'increment de tarifes dels aparcaments comunals i el suposat augment del nombre de sancions per part dels agents de circulació, la cònsol ha volgut desmentir que des de la institució hi hagi “cap afany recaptatori” i ha assenyalat que aquesta campanya sobre els aparcaments ha estat orquestrada “des d'un altre partit polític”. “Com arreu del món, les persones que incompleixen les normes han de ser sancionades. No hi ha cap instrucció donada. És organitzar la vida ciutadana. Tampoc tinc constància que aquest any s'hagin posat més multes que anys anteriors. Fa anys que les sancions no s'incrementen”, ha replicat, per afegir que “sí que és veritat que hem apujat el preu dels aparcaments per equiparar-los als de la resta de comuns, però aquí tampoc hi ha cap esperit recaptatori. A més, els ciutadans del país tenen uns preus més baixos per poder aparcar que la resta”.