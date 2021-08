Marsol dedica la Festa Major als qui "van ser al peu del canó" durant la pandèmia

Andorra la VellaSi no fos per les mascaretes, semblaria una festa major més, de les de sempre, però el cert és que aquesta és la primera Festa Major que Andorra la Vella celebra en temps de Covid -i esperem que l'última-. Puntuals a tres quarts de set de la tarda, han repicat les campanes de l'església de Sant Esteve i desenes de persones han escoltat les paraules de la cònsol major, Conxita Marsol, que donaven el tret de sortida a les celebracions. Marsol ha dedicat aquesta festa major als sanitaris i els treballadors de primera necessitat com caixers de supermercats o policies, "que van ser al peu del canó quan tots ho vam necessitar". Ho ha fet des del balcó del comú, acompanyada del cap del Govern, Xavier Espot, la síndica general, Roser Suñé, l'encarregat del pregó d'enguany, el president de la Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, i el cònsol honorari de Portugal, José Manuel Da Silva. "Tenia més ganes que mai d'organitzar i celebrar aquesta festa major", deia emocionada la cònsol major.

Després d'haver suspès la de l'any passat per l'esclat de la pandèmia, Marsol admetia que "no és la festa major que us mereixeu, però si més no, tenim festa major", i ha fet una crida a la població perquè respecti la normativa sanitària per tal de poder gaudir de totes les activitats que hi ha preparades per als pròxims dies. "Hem preparat una festa major per a tots els públics, amb activitats que agradaran a tots i a l'aire lliure", recalcava. Després de la intervenció de Marsol, era el torn del president de la Câmara Municipal de Viana do Castelo, que considerava les festes majors com "una celebració de vida" i una oportunitat per "refermar la identitat cultural i la nostra història". El motiu del pregó a càrrec de Costa, tal com explicava Marsol, és que una tercera part de la població portuguesa d'Andorra prové de la regió d'on és Viana do Castelo, i vora tres mil portuguesos viuen a la capital del Principat.

El Ball del pregó

A continuació, era el torn de l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella, que ha estrenat un ball amb aires cèltics format per una vintena de joves -i no tan joves- engalanats de vermell per a l'ocasió. Des del comú, s'explica que l'objectiu és consolidar aquesta dansa de la mateixa manera que el ball del contrapàs s'ha convertit en una tradició a la capital. L'acte acabava amb la traca final, que espentava més d'un desprevingut.

Carolina Durante

Amb la caiguda del sol era el torn de Carolina Durante, el primer dels tres grans concerts que se celebraran durant la Festa Major, juntament amb La Casa Azul i Love of Lesbian. L'actuació, prevista per a dos quarts de nou, ha començat amb vint minuts de retard a causa de la tímida entrada dels assistents, que apareixien amb comptagotes. Finalment, un centenar de persones han gaudit del rock de la banda.