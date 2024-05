Marsol preveu que els pisos assequibles de l'antic hotel Àrtic funcionin en un mes

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i habitatge, Conxita Marsol espera que en el termini d'un mes es pugui "disposar" del primer edifici d'habitatge a preu regulat, el de l'antic hotel Àrtic. D'aquesta manera, i tot i que s'havia anunciat que podria estar entre els mesos d'abril i maig, treballs que s'estan fent i que s'han de fer al voltant de l'edifici han "retardat una mica" que els primers inquilins puguin accedir a aquests habitatges. Així, Marsol ha destacat que ara s'estan acabant els treballs per fer el carrer i que llavors caldrà també que el comú d'Andorra la Vella faci la rassa per poder portar la cogeneració a l'immoble i també per instal·lar la xarxa d'enllumenat.

De manera paral·lela, el Govern va posar en marxa ja el registre de persones que vulguin accedir a un habitatge a preu assequible i està "anant bé", ha remarcat la titular d'Habitatge, que ha afegit que permetrà tenir "una foto de les necessitats", de les tipologies de persones que necessiten un d'aquests habitatges. En aquest sentit, ha reiterat que el reglament que es va establir per determinar l'accés als pisos del parc públic s'anirà "adaptant" perquè "ara està molt ajustat per donar facilitats a les persones amb més risc d'exclusió residencial" però la intenció és que els criteris "es puguin anar obrint".

Marsol ha avançat que la setmana que ve podran donar més informació sobre els perfils de persones i les inscripcions al registre i també ha manifestat que pot ser llavors quan se sàpiga qui pot rellevar Josep Maria Pla com a president de l'Institut Nacional de l'Habitatge, un càrrec per al qual 'sona' Marta Alberch. La ministra ha manifestat que aquest relleu és un aspecte que està "sobre la taula" si bé ha preferit "no parlar de candidats". Ha recordat, però que és important el rol d'aquest ens, ja que serà qui adjudicarà els pisos d'acord amb el reglament. També ha manifestat que la junta directiva està fent funcions de direcció i que funciona amb "normalitat".