Martí aposta per legislar el dret a vaga en els propers mesos

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 d'abril de 2012, va ser notícia...

El Govern està treballant per poder tirar endavant una llei que reguli el dret a vaga, una iniciativa que s'inclou dintre d'una reforma del codi de relacions laborals i que va lligada a un canvi en la Llei de drets i llibertats sindicals. Així ho ha manifestat el cap de Govern, Toni Martí, en una entrevista al programa La Rèplica d'ATV, on ha explicat que volen tenir més interlocutors de representants dels sindicats a les empreses ja que, sobretot en el sector privat, n'hi ha pocs. Aquesta proposta encara no s'ha parlat amb els sindicats però el cap de Govern espera poder-la tenir enllestida aquest any.

També entre les prioritats de Toni Martí es troben la reforma de la CASS i la de la Llei de la Funció Pública. Sobre la primera, Martí ha assenyalat que 'amb 40 milions no equilibrem els comptes públics', en referència a l'aportació que ha de fer l'Estat per fer front al dèficit de la branca de malaltia, i ha afirmat que la caixa de les pensions té una reserva de 800 milions d'euros i n'hauria de tenir 2.700 per assegurar les jubilacions. Per això, ha dit, cal reflexionar sobre el preu del punt, la pujada de les cotitzacions o l'increment de l'edat de jubilació. Precisament sobre aquest aspecte, ha reconegut el cap de Govern, esperen tenir un estudi en dos o tres mesos per determinar la necessitat de l'endarreriment de la jubilació.

Pel que fa a la Llei de la Funció Pública, Martí ha assegurat que 'parlarem i analitzarem els 31 punts de la taula de la funció pública' però ha apuntat que cal revisar el fet que els funcionaris rebin el 70% del seu últim sou, mentre la resta de treballadors cobrin pensions en funció del 50% de la mitja dels últims 40 anys. Segons aquests càlculs, el cap de l'Executiu ha manifestat que hi hauria d'haver 275 milions d'euros provisionats i no hi ha res. És per això que Martí ha reiterat la seva voluntat de seguir negociant amb els empleats públics.

Per últim, el cap de Govern ha fet especial èmfasi en el procés d'obertura econòmica, que inclou també altres factors com el debat sobre la nacionalitat, la implantació del casino o l'aplicació de l'IRPF. Toni Martí ha recordat que la llei d'inversió estrangera busca portar moltes empreses al Principat, de sectors no instal·lats al país i crear llocs de treball. Sobre el casino ha reconegut que cal veure què suposa des del punt de vista de la ludopatia però que està enfocat com a complement turístic. L'objectiu és 'fer possible que els visitants de països emergents també es parin a Andorra', ha dit.