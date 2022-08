Marxa lenta dels gruistes del Pirineu per reclamar millors condicions laborals

PirineuUn grup d'uns vint gruistes del servei d'assistència en carretera del Pirineu van protagonitzar el passat diumenge una marxa lenta d'uns sis quilòmetres de recorregut que va sortir del nucli de Montardit de Baix i va passar pel tram urbà de la C-13 al seu pas per la capital pallaresa amb l'objectiu de reclamar millores laborals i de visibilitzar la situació de "precarietat" en la qual asseguren que es troben, segons ha informat Ràdio Seu.

A la reivindicació del diumenge van participar professionals del sector de les comarques del Pallars Jussà i Sobirà, Vall d'Aran i Alta Ribagorça. També compten amb el suport dels situats a l'Alt Urgell i la Cerdanya. A causa de la marxa lenta, només s'ha donat, i es donarà durant el dia d'avui, cobertura a les afectacions a la seguretat viària, als casos amb ferits o als encarregats pel Servei de Trànsit.

Una de les protestes principals ha estat que, segons expliquen els gruistes, no poden assumir el cost d'una plantilla d'operaris que treballen cada dia de l'any durant 24 hores al dia amb els preus que paguen els clubs automobilístics, les plataformes d'assistència en viatge i les companyies asseguradores. Lamenten que les tarifes no cobreixen ni els costos d'explotació ni l'encariment dels carburants. A més, en el cas de treballar al Pirineu, es troben en zones de muntanya de difícil accés i requereixen més temps d'assistència. Un temps que, segons declaren, no es compensa.