En marxa un programa per integrar laboralment joves en risc d'exclusió

Andorra la VellaEl ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha impulsat un programa d’inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc que permetrà que aquells que tinguin entre els 16 i els 25 anys que estan sent atesos per Afers Socials puguin obtenir un lloc de treball remunerat i en el qual poder-se, alhora, formar. Tal com ha destacat el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, ja fa unes setmanes que aquest projecte es troba en marxa i, de moment, ja hi ha set joves que tenen un lloc de treball i dos que estan pendents de valoració.

Filloy ha manifestat que aquest programa vol “acompanyar els joves perquè puguin obtenir la seva primera feina” i ha fet incidència en el fet que és només per a aquells que estan sent atesos per Afers Socials, ja que ha recordat que ja hi ha altres projectes destinats a la integració laboral juvenil. De fet, es vol posar el focus en aquells joves que han abandonat l’escolarització o que tenen dificultats per trobar o mantenir una feina. L'objectiu és que puguin obtenir capacitació i es puguin inserir al mercat laboral i promoure, així, el seu desenvolupament ple perquè puguin "gestionar la seva vida de manera autònoma".

Tal com ha detallat el ministre d’Afers Socials, el Govern es fa càrrec de l’import del salari fixat en el mínim interprofessional i de la cotització a la CASS a les branques de jubilació i general. La jornada laboral quedarà fixada entre 20 i 30 hores setmanals, si bé en alguns caos es pot arribar a les 40. Filloy ha volgut incidir que el jove tindrà sempre un tutor que farà el seu seguiment. La durada del programa és per sis mesos prorrogables a sis més i la intenció final, tal com ha manifestat el ministre, és que es pugui consolidar aquesta relació laboral. De fet, en aquest projecte s’hi poden implicar tant entitats públiques com empreses privades.

Pel que fa al perfil dels usuaris, tal com s’ha esmentat, està destinat a joves d’entre els 16 i els 25 anys. A més, els interessats no han d’haver mantingut una ocupació laboral estable superior a sis mesos de manera ininterrompuda i han de trobar-se en seguiment per les àrees d’atenció a la infància, l’adolescència i la joventut del Govern i que els professionals referents considerin que es trobin motivats i preparats per iniciar una ocupació laboral.Filloy ha destacat que l’any passat Afers Socials va atendre 275 infants, 55 dels quals són joves i alguns dels quals poden ser beneficiaris d’aquest programa, per tant ha afegit que aquest grup de set que ja treballen i de dos que estan en valoració s’anirà ampliant. El projecte té una dotació inicial de 58.000 euros però és ampliable.

En cas de no ser contractat, en acabar el termini del projecte, el jove podrà optar a les ofertes de feina disponibles al Servei d’Ocupació i a les que s’obtingui mitjançant el prospector laboral, a través del programa de foment de la contractació de joves de 16 a 25 anys.