En marxa la reconstrucció dels Serradells

Andorra la Vella"Hem de mirar el futur, cap endavant, i és important que avui comencin les obres i que aviat tindrem els Serradells" reconstruïts. Amb aquestes paraules s'ha referit la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, al fet que aquest dilluns al matí s'hagin pogut començar les obres de reconstrucció de la instal·lació esportiva dos anys i dos mesos després del fatídic incendi que va causar greus danys a la zona de la piscina. Marsol ha manifestat que era important que aquests treballs s'iniciessin, ja que "no podíem continuar així" perquè a poc a poc l'edifici s'anava deteriorant. La pandèmia primer i les accions judicials després van impedir que les obres arrenquessin l'any passat, ja que els treballs havien estat adjudicats abans que esclatés la crisi sanitària. Ara per endavant hi ha un termini de catorze mesos en què els treballs han d'estar acabats.

Aquest dilluns al matí han arrencat els treballs i una comitiva encapçalada pels dos cònsols, Conxita Marsol i David Astrié, i el conseller de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha visitat l'espai. La cònsol major ha volgut destacar que gràcies a l'acord amb les asseguradores s'ha evitat que l'assumpte acabi a la Batllia (si més no la part que correspon al comú) i també ha agraït a Locubsa que hagi posat "totes les facilitats" i que hagi esperat "molt temps", ja que l'obra estava adjudicada des del març de l'any passat. Ha concretat que tot i que el comú calculava en uns setze mesos els terminis dels treballs, Locubsa s'ha compromès a tenir-los enllestits en catorze mesos i ha afegit que "miraran d'anar el més ràpid possible". Així, les obres poden estar enllestides cap a mitjans de l'any que ve. L'obra, tal com ha destacat Marsol, suposa un "repte" des del punt de vista tècnic i així ha posat com a exemple que es muntarà una bastida que serà "espectacular", ja que permetrà treballar a banda i banda de la piscina i al mig però sense tocar la cubeta.

La cònsol major ha manifestat que si bé tornar a veure com va quedar el centre després de l'incendi "et torna a remoure tot", ha volgut incidir que ara cal mirar endavant i treballar perquè els Serradells torni a ser "un punt important per a la parròquia i per al país, tant per a la pràctica de l'esport com per al lleure". En aquest sentit, ha reconegut que s'han perdut abonats en aquest temps, ja que la piscina era "un atractiu important", però s'ha mostrat convençuda que un cop acabats els treballs es recuperaran.

Cal recordar que les obres de reconstrucció van ser adjudicades a principis del mes de març de l'any passat a les empreses Locubsa i Progec (que era la que estava fent l'obra quan hi va haver l'incendi i farà precisament la part que ja tenia adjudicada en aquell moment) per un import de 4,1 milions, un import inferior en més de dos milions del que havia pressupostat inicialment la majoria.