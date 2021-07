En marxa el sistema de reserva d'aparcament a l'accés a la Pica d'Estats, que serà de pagament a final de mes

AlinsEl sistema per reservar una plaça en algun dels aparcaments que donen accés a la Pica d'Estats s'ha posat en marxa aquest divendres, tenint en compte que a partir del 31 de juliol i fins al 12 de setembre l'estacionament estarà regulat i costarà cinc euros al dia. El tràmit s'haurà de fer via internet i els ingressos que s'obtinguin es reinvertiran en el manteniment de les instal·lacions d'ús públic de la zona i la conservació de la biodiversitat. L'objectiu de la mesura és contribuir a reduir a la massificació d'aquest espai, després de constatar que l'agost passat hi passaven més de mig miler de persones al dia, gairebé el triple del que seria aconsellable segons un estudi de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC).

Fins a un 90% de les places dels aparcaments de la Molinassa, la Farga Pla de la Selva i Aixeus es podran reservar a través de www.areupicadestats.com. En cas que estigui tot ple i no s'admetin més reserves per a aquell dia, la web informa sobre els contactes dels serveis de transport públic de taxi 4x4 disponibles des del poble d'Àreu. Per evitar la saturació dels espais d'aparcament municipal resultant dels vehicles que no puguin accedir a la pista, s'ha optat per habilitar un prat per poder encabir-hi temporalment més vehicles, on també es preveu reubicar el punt d'informació existent.

Mentre, els veïns de la Vall Ferrera, els propietaris, els gestors del refugi, les persones amb mobilitat reduïda acreditable i els adjudicataris d'aprofitaments forestals i serveis públics n'estaran exempts del pagament. Com a suport al sistema de regulació, s'implementa un servei de vigilància i control de pas dels vehicles que han fet la reserva o estan autoritzats. Per reforçar-ho, tan aviat com sigui possible, es preveu instal·lar una barrera de control amb lector de matrícules.

Durant el mes de juliol, s'anirà divulgant i informant sobre aquest nou sistema de reserva i pagament i les normes de comportament per a la conservació de l'entorn a través del mateix servei de vigilància i informació del Parc i la senyalització pertinent. A més, la mateixa web, que està operativa en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) informa mitjançant preguntes freqüents i respostes els dubtes que pugui generar aquesta regulació. Tot plegat forma part d'un pla pilot implementat des del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'EMD d'Àreu i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alins.

Noves guies del Parc i millora de les senyalitzacions

També està previst editar un mapa guia específic de visita de la capçalera de la Vall Ferrera que inclogui informació sobre els itineraris senyalitzats des de cada aparcament, així com informació sobre les visites guiades, els serveis de transport públic i les normes de comportament. També es millorarà la senyalitzacio i el traçat del camí d'accés a la Pica d'Estats, tot evitant les dreceres que perjudiquen hàbitats sensibles com les molleres i la sargantana pallaresa, i es consolidarà el servei d'informació a Àreu.

Pel que fa a altres indrets del Parc Natural, en el cas de la zona de la vall de Bonabé, s'implementa també un servei de vigilància per controlar l'afluència i evitar la saturació dels aparcaments en aquests indrets en els dies punta i el compliment de les normes de comportament. Paral·lelament, s'està tramitant la declaració d'aquesta àrea com a Zona d'Especial Protecció Acústica a través de la qual s'hi podrà limitar l'accés als vehicles massa sorollosos. La previsió és que sigui efectiva legalment a finals d'any.