Marxes de pont a la platja? Consulta les zones amb més risc de Covid

Andorra la VellaAquest vespre de revetlla i dijous, que és festiu a Andorra la Vella, molts residents aprofitaran per passar uns dies fora del país. Malgrat que la campanya de vacunació avança sense aturador a les àrees properes al Principat, cal tenir en compte que algunes zones encara tenen un mapa tenyit de vermell, un color que significa que pateixen un risc molt alt de brot del SARS-CoV-2.

A Catalunya, el vermell pinta les comarques que comprenen des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona fins al Tarragonès. És a dir, que des de la capital catalana i fins Cambrils i Salou, passant pel Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès, hi ha un risc molt elevat de brot per Covid. Al Garraf, per exemple, la taxa de reproducció del virus en els darrers set dies se situa a 1,68, i al Baix Penedès, a 1,52, unes xifres que indiquen que la pandèmia, en aquestes zones, està en expansió. Al Barcelonès, durant els últims set dies s'han diagnosticat amb PCR gairebé 1.500 casos.

La resta del litoral català ja no és vermell, tot i que les comarques de la Costa Brava sí que presenten un risc elevat. En canvi, les que comprenen la Costa Daurada, des del Baix Camp i fins el Montsià, tenen uns indicadors més baixos. És probable que les platges siguin la destinació que aclapari més gent durant la revetlla de Sant Joan.

Protecció Civil va desaconsellar als municipis costaners catalans que obrissin les platges durant la revetlla, però l'ajuntament de Barcelona va anunciar que optaria per obrir-les, en part, per oferir un espai "airejat" i evitar grans aglomeracions a la ciutat. Altres municipis del Maresme també han optat per obrir les platges, però, en canvi, les de Viladecans, el Prat, Gavà i Castelldefels, que acostumen a aglutinar molta gent, estaran tancades, un fet que podria traslladar les ganes de festa a la sorra barcelonina.

"No permetrem el descontrol a les platges". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut que els últims dies les festes a les platges s'han disparat i que estan generant molts problemes als veïns de l'entorn, sobretot als de la Barceloneta, que és el barri més proper al mar. En un to seriós, ha advertit: "Una cosa és celebrar la revetlla i una altra cosa és el descontrol. I no permetrem el descontrol. Les platges estaran obertes però hi haurà controls per evitar el consum d’alcohol, els equips de música o les tendes de campanya".

Les platges del Maresme, com les del Barcelonès, sí que estaran obertes. A la Costa Brava, Platja d'Aro recupera enguany el castell de focs i Palamós està de festa major, tot i que no es podran fer fogueres a la sorra. Tres quarts del mateix a Tarragona, on l'ajuntament permetrà la revetlla, però no autoritza ni fogueres ni acampades.

Lluny de la platja, la resta del territori català presenta una situació més tranquil·la pel què fa al risc de brot de Covid, amb l'excepció d'algunes comarques de la plana de Lleida, la Garrotxa i l'Alta Ribagorça.