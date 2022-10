Les marxes per la salut ajunten més de 2.700 participants

Andorra la VellaLa 2a Campanya Nacional de promoció de l'activitat física ha celebrat aquest dissabte l'acte més important de la setmana amb la celebració de les marxes simultànies arreu de les set parròquies. Un total de 2.746 persones han participat en la iniciativa que ha estat impulsada pels ministeris de Cultura i Esports i de Salut juntament amb els set comuns.

Al recorregut, de tres quilòmetres, hi han pres part el cap de Govern, Xavier Espot, a Escaldes Engordany; la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, a Andorra la Vella; el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, a Encamp; la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, a la Massana; el secretari d'Estat d'Esports, Just Ruiz, a Ordino; i el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, a Canillo.

La ministra Riva s'ha mostrat satisfeta, tant per l'assoliment de la iniciativa com per la resposta de la ciutadania: "hem superat amb escreix el nombre d'inscrits de l'any passat". En aquesta mateixa línia ha emfatitzat que la campanya "és una iniciativa que promou la vida saludable i la promoció del territori" a la vegada que anima a participar en tota la població, independent de l'edat i la forma física de forma "inclusiva i sense barreres".

Tots els assistents a la marxa han pogut adquirir una samarreta i un mocador de coll commemoratius de l'acte amb una donació d'1 euro. Tota la recaptació anirà destinada a la Federació de la Gent Gran per promoure la pràctica d'activitat física i els estils de vida saludable.

La iniciativa recorda que l'OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d'activitat física i també moure's, en general, per evitar el sedentarisme. Així, i sota el lema 'Mou-te per la teva salut. Suma per la teva parròquia' s'ha celebrat aquesta segona campanya nacional que permet impulsa dues activitats obertes a la població per fer activitat física durant l'any promocionades pel Ministeri de Cultura i Esports i el Ministeri de Salut.