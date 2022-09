Mary Ann Newman, guanyadora del 31è Premi Internacional Ramon Llull

Andorra la VellaEl jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural a Mary Ann Newman, lingüista, llicenciada en literatura espanyola i catalana per la Universitat de Nova York. El jurat ha valorat especialment la seva tasca per promoure la cultura i la literatura catalana als Estats Units des de l’ensenyament, la traducció i l’activisme cultural.

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Enguany, el jurat ha estat format per Teresa Fèrriz, Jaume Subirana, M. Carme Junyent i Carles Duarte, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Teresa Colom, Joan Sans, Maria Josep Cuenca i Jordi Ginebra per part de la Fundació Ramon Llull.