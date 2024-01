La mascareta deixa de ser obligatòria als hospitals catalans

Andorra la VellaEl Departament de Salut de la Generalitat ha decidit suprimir l’ús obligatori de la mascareta en els centres sanitaris i sociosanitaris a causa de la millora de la situació epidemiològica general. Tal com informa Ràdio Seu, la mesura serà efectiva a partir d’aquest dimarts a la mitjanit, però, tal com es fa des de juliol de 2023, se seguirà recomanant l’ús correcte de la mascareta homologada en alguns casos: en persones que presentin símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria com la grip o la COVID-19 quan es trobin en espais compartits o mal ventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables; a les residències i centres sanitaris, en cas d'aparició de símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria.

Durant la quarta setmana epidemiològica del 2024, del 22 al 28 de gener, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) s’ha mantingut en descens en relació amb la setmana anterior. La taxa d’IRA és de 626 afectats per 100.000 habitants a Catalunya. S’han registrat 49.369 casos d’IRA. Així ho indiquen les últimes dades setmanals del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya (SIVIC).

L’onada epidèmica de la grip, per la seva banda, ha superat el pic ja fa dues setmanes i el nivell de transmissió es manté moderat. La incidència estimada és de 206 (171-241) casos per 100.000 habitants. En la població pediàtrica, la incidència de grip A registra també un descens després del pic detectat la setmana anterior i no es veu un augment de la grip B.

Al mateix temps, la incidència estimada de la COVID-19 es manté en descens, amb 35 (18-52) casos per 100.000 habitants, i també ho han fet els ingressos hospitalaris.Actualment, hi ha 385 persones ingressades en llits convencionals ─155 menys que la setmana anterior─ i 15 persones ingressades a l’UCI, 4 menys que la setmana anterior.

El virus respiratori sincicial (VRS) s’estabilitza per sota del nivell basal. El pic d’incidència és clarament inferior al de l’any passat i es manté la tendència de finalització de l’onada epidèmica. La incidència estimada és de 44 (25-63) casos per 100.000 habitants.