La Massana actualitza l'impost sobre la propietat immobiliària per penalitzar els pisos buits

Andorra la VellaEl ple del Consell del Comú de la Massana ha aprovat avui per unanimitat l'Ordinació Tributària i l'Ordinació de preus públics per a l'any 2024. Tant les taxes com els preus públics augmenten un 4,5 %, excepte l'Escola de Música i l'Esplai, que mantenen els preus d'inici de curs.

On hi ha hagut canvis ha estat en els impostos. El Consell ha donat llum verda a l'actualització del tipus de gravamen, que se situa en el 2,80 €/m2, amb una bonificació del 70% per als immobles de residència principal i activitats comercials que, per tant, pagaran 0,85 €/m2. D'altra banda les activitats agrícoles i ramaderes gaudiran d'una bonificació al 100%.

Com ha exposat el conseller de Finances, Agustí García, "amb aquest increment del gravamen als pisos buits i segones residències, volem donar continuïtat a la política iniciada al consolat passat d'incorporar al mercat pisos de lloguer assequible". Garcia ha afirmat que "de moment serà un primer pas, per començar a dibuixar el mapa de l'habitatge a la parròquia, ja que amb la diferenciació de l'impost en base a si hi ha, o no, alguna persona censada a l'habitatge esperem poder tenir dades de la situació".

Per mostrar com repercuteix el canvi, Garcia ha posat l'exemple d'un pis de 100 m2, al qual fins ara se li aplicava un impost de 68 euros anuals. Si es tracta d'un pis habitat, l'import a pagar serà de 84 € (16 més que abans), mentre que si és un pis buit o una segona residència, el pis passa a tributar 280 € (218 més que l'any anterior).

La cònsol major, Eva Sansa, ha afirmat que quan es tinguin les dades dels pisos buits es treballarà conjuntament amb la minoria per a possibles projectes per guanyar habitatges a preu assequibles. D'altra banda, Sansa també ha informat que s'està en contacte amb l'Institut Nacional de l'Habitatge.

Els dos consellers de la minoria hi han votat a favor, ja que ho consideren una bona mesura per incentivar el mercat de lloguer. Com a aclariment, han demanat si la bonificació s'aplicaria a tots els propietaris de pisos de lloguer, independentment del preu al qual el lloguin, a la qual cosa se'ls ha contestat afirmativament.

D'altra banda, l'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals augmenta en un 4,50%, excepte la gestió d'habitatges d'us turístic, que s'ha establert en 14€/m2, mentre que l'explotació d'habitatges d'ús turístic ha quedat fixada en 6 €/m2.

El ple del Consell del Comú de la Massana ha començat amb el nomenament dels membres de la Junta i la delegació de competències d'aquest òrgan, que s'han ampliat per tal d'agilitzar al màxim els tràmits i millorar el servei a l'administrat, com ha argumentat Eva Sansa.

En la mateixa sessió també s'ha aprovat la creació de les diferents comissions, onze en total. La cònsol major es farà càrrec de la Comissió d'Urbanisme, Cadastre, Límits parroquials, Administració i Comunicació, ja que un dels temes cabdals d'aquest mandat serà la modificació del POUP. Per la seva banda, el cònsol menor assumirà la presidència de dues comissions: Circulació i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. La sessió s'ha tancat amb el nomenament de la nova secretària general, Laura Camps Solà, que ha jurat el seu càrrec.