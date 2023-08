Les matrícules d'Andorra passaran de la P a la R saltant-se la Q

Andorra la VellaEl sistema de matrícules de vehicles a Andorra ha experimentat un canvi inusual en passar de la lletra “P” a la lletra “R” en la seqüència alfabètica. No obstant això, el que ha cridat l’atenció és que s’ha omès la lletra “Q”, i es creu que això es deu a la seva semblança visual amb el número zero. De manera similar, en un cas anterior, la lletra “O” també es va ometre per la seva similitud amb la lletra “Q”.