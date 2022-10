Fa un matrimoni de conveniència per evitar la seva expulsió d'Andorra i l'enxampen

Andorra la VellaUna dona va ser expulsada del país i al dia següent va anar al comú a demanar per casar-se aquell mateix dia amb un home d'Andorra que va acabar demanant el reagrupament familiar que permetia a la dona residir i sortejar l'expulsió que hauria significat que mai més podia tornar a viure. Un cop expulsada una persona quan torna a demanar la residència un cop passat el període d'expulsió mai se li dona.

Tot el muntatge va ser tan precipitat que va aixecar sospites en les autoritats. La policia va fer una enquesta sobre si era o no un matrimoni de conveniència. La pròpia esposa va reconèixer que el seu matrimoni era de conveniència amb l’objectiu d’aconseguir una autorització per residir al Principat i s'ha considerat que la parella no ha aportat cap element probatori per part dels dos per acreditar la realitat del matrimoni.

El Tribunal Superior ha considerat que hi ha indicis sòlids que és un matrimoni de conveniència i per tant ha denegat el reagrupament familiar mentre que l'home s'arrisca a un problema legal perquè falsificar un matrimoni és un delicte.