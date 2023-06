Andorra la VellaEl consell directiu del SAAS ha nomenat Mauro Roberto Vergara com a nou cap del servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, tal com informa RTVA. Ho ha fet després de dur a terme una convocatòria interna per aquells aspirants que volguessin aspirar a la plaça.