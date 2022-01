Màxima de 18,4 graus a Engolasters per Cap d'Any

Andorra la VellaEl Servei Meteo d'Andorra va registrar una màxima de 18,4 graus a l'estació d'Engolasters durant la jornada de Cap d'Any, el 31 de desembre. Ho han informat aquest dilluns a través de les xarxes socials, on han puntualitzat que des del mateix mes del 2012 que no es registrava una dada tan elevada per aquestes èpoques.

A més, recorden que per trobar temperatures similars a les enregistrades s'ha de remuntar als anys 1994, 1987, 1985 i 1961, quan es va batre el rècord de temperatura més alta a Engolasters, situada a 1.638 metres d'altura, amb 19 graus un 12 de desembre. Des del servei exposen que el desembre ha estat un mes de contrastos tèrmics al país, amb una forta nevada la primera quinzena i una onada de calor els darrers dies de l'any.

Per cloure, preveuen l'arribada d'un front fred aquest dimarts a la tarda, que portarà una forta baixada de temperatures i precipitacions generalitzades amb precipitacions en forma de neu a partir de 1.200 metres a la nit.