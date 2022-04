Medi Ambient atorga 125.000 euros a 39 explotacions ramaderes

Andorra la VellaEl consell de ministres d'aquest dimecres va aprovar el pagament pels diferents ajuts a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines, així com els ajuts al manteniment del medi natural. Les subvencions al sector primari atorgades per l'executiu en el marc de llei d'agricultura i ramaderia promouen les pràctiques agrícoles i ramaderes tradicionals de muntanya i contribueixen, a través de l'activitat del sector, a millorar i mantenir el paisatge i a conservar la biodiversitat, així com prevenir els riscos naturals que poden afectar el medi natural.

D'aquesta manera, el Govern ha atorgat a 39 explotacions ramaderes bovines els ajuts a les bonificacions del benestar animal per un import de 125.000 euros, destinats a les explotacions que apliquen mesures per garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici, amb la voluntat d'obtenir un producte final de més qualitat, més eficient i sostenible.

També s'ha aprovat el pagament per un import total de 42.083,63 euros als ajuts a 8 explotacions ramaderes per a l'any 2022, al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural i més concretament per al manteniment de la biodiversitat vegetal. Aquests ajuts bonifiquen les explotacions que implementen pràctiques que permeten la conservació dels valors paisatgístics i culturals i afavoreixin la conservació de les comunitats vegetals representatives.