Medi Ambient avaluarà qui podrà ser propietari de gossos potencialment perillosos

Andorra la VellaDesprés de la publicació del reglament que obliga a haver de superar una formació prèvia abans de ser propietari d'un gos potencialment perillós, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el contingut del programa que, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, constarà de dues parts. D'una banda, els futurs propietaris hauran de superar una formació d'unes dues hores que es durà a terme als centres d'ensinistrament, mentre que, posteriorment, personal del ministeri de Medi Ambient s'encarregarà de verificar que hagin adquirit les competències necessàries per fer-se càrrec dels animals.

Així, segons ha detallat Jover, després de superar la primera fase de la formació, els aspirants se sotmetran a una avaluació tipus test "que busca l'acompliment de les competències dels propietaris dels animals per assegurar-nos que la gestió del gos es fa sense posar en perill la persona ni la convivència en la ciutadania". D'aquesta manera, els interessats hauran de superar una mena d'examen on haurà de quedar clar que "han entès els conceptes explicats" i es detallarà si "són aptes" per a la tinença d'aquests animals considerats de raça perillosa.

El programa aprovat aquest dimecres pel Govern permet descriure com es faran les formacions. En concret, Jover ha especificat que es desenvoluparan quatre al llarg del 2022, i tindran un cost per la persona interessada de 30 euros. A més, també es defineix el temari, que inclou, entre d'altres, el marc legal relatiu als animals de companyia, els punts més rellevants de la normativa vigent, les obligacions administratives, les mesures de seguretat, les infraccions i sancions o el procés d'identificació i registre dels cans.