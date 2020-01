Neix l'associació de jutges i fiscals per solucionar l'arrel dels conflictes legals

"La mediació ajuda a donar una sortida definitiva a una sèrie de problemes on la justícia no arriba acuradament per la naturalesa del conflicte". Amb aquestes paraules la batlle Canòlich Mingorance ha presentat l'associació de Jutges i Fiscals per a la Mediació, un mecanisme que ajudarà als magistrats a tenir les eines necessàries per identificar "en quina classe de conflicte ens trobem –en un judici– per poder donar la millor sortida a les parts". La idea no és nova, ja que tal com ha indicat, el que es busca amb aquesta mesura és "emmirallar-nos amb l'experiència que ja existeix a l'entorn europeu per a la promoció de la mediació".

Així doncs, tot i que la creació de l'associació també ajudarà a descarregar de feina als batlles, esdevindrà una manera de satisfer millor els interessos del ciutadà perquè, sovint, "la justícia pot resoldre un determinat litigi, però no resol el problema de fons". La idea, per tant, és que "des dels tribunals es promogui el reenviament a la mediació" i, a més, servirà perquè ells mateixos es formin, tinguin una veritable confiança en el sistema i es pugui "crear un fòrum de debat entre jutges i magistrats" per arribar així "a una justícia més pacificadora".

L'associació s'ha creat amb un grup de cinc persones, tot i que està oberta a tots els jutges i fiscals que s'hi vulguin adherir. Mingorance, a banda, ha recordat que des que el Consell General va aprovar la Llei de mediació el març del 2018, s'ha anat experimentant cada vegada una major acceptació i, a més, "cada vegada hi ha mediadors més especialitzats en altres àrees" que no siguin les familiars. Tot i això, la batlle ha posat en relleu que "queda bastant camí per recórrer".

Mingorance ha fet aquest anunci en un acte que s'ha celebrat al Consell General amb motiu del Dia Europeu de la Mediació. Moments posteriors a la seva presentació, s'ha celebrat una taula rodona en la qual hi han participat el director del CRES, Joan Micó; la presidenta de la Batllia, Laura Rodríguez; el representant de l'advocacia davant la mediació en els tribunals, Cristina Blanquer; el membre del Servei d'Inspecció Judicial del CSJA, Gilbert Cousteaux, i el magistrat de l'Audiència de Barcelona, Pascual Ortuño.

En aquest sentit, s'han donat a conèixer tots els avantatges que la mediació presenta, ja que tal com ha afirmat Rodríguez, "com a jutges tenim un límit d'àmbit amb el qual el ciutadà no sempre marxa content". Ha posat en relleu que aquesta manera de treballar és molt habitual en països anglosaxons, tot i que a la major part d'Europa "ha costat una mica més". D'altra banda, ha reconegut que la millor manera per fer-ne difusió és a través de l'educació, ensenyant als infants "que la primera manera de resoldre els problemes és per la via del diàleg" i, en aquest sentit, els batlles "hem de ser l'última sortida".