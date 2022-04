La meitat de les empreses del país disposa de pàgina web

Andorra la VellaDurant l’any 2020, les empreses d’Andorra han utilitzat ordinadors i altres tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en un 92%. El percentatge del personal d’aquestes empreses que ha utilitzat TIC és de quasi el 81%, i el 91% de les empreses han disposat d’accés a internet segons les dades recollides de les 698 enquestes rebudes, difoses aquest dijous pel Departament d'Estadística de Govern. Pel que fa a la connexió a internet, la majoria d’empreses han tingut una velocitat d’entre 100MB/s i 1 GB/s i un 22% ha tingut una connexió superior a 1 GB/s. Les empreses han considerat, en més del 90%, que la seva connexió a internet ha sigut suficient per a les seves necessitats. Quant a les corporacions que han contractat especialistes en TIC, representen quasi un 20% del total per a l’any 2020 i les que han proporcionat activitats formatives per desenvolupar o millorar coneixements sobre les TIC és prop del 10%.

Pel que fa a les empreses que han pagat un servei per anunciar-se a internet representen el 24% i les que han utilitzat signatura digital en alguna comunicació amb agents externs representen gairebé el 50% majoritàriament, per a relacions amb l’Administració pública. En termes globals, una de cada dues empreses enquestades han tingut pàgina web. En quant als serveis de computació al núvol, quasi el 26% de les empreses han utilitzat núvol de pagament. En destaca el sector de la indústria amb gairebé el 36% de les empreses. Pel que fa al format de les factures enviades durant l’any 2020 un 22% s’ha fet en suport paper, quasi el 70% en format PDF o similar i la resta en format electrònic que permeten el seu processament informàtic automàtic.

Les empreses que han rebut comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils han representat el 15% en el sector dels serveis. Per tipus de client, i específicament en el sector dels serveis, les llars han representat al voltant del 70% i geogràficament el 57% s’ha fet amb la resta de països (48% a la Unió Europea i 9% a la resta del món per a l’any 2020). Globalment, s’observa que el 13% aproximadament de les empreses d’Andorra han fet comandes i/o reserves de béns o serveis a través d’una web o d’aplicacions mòbils i un 85% s’han realitzat a fora del territori (amb un 76% per a la Unió Europea i un 10% per a la resta de països per a l’any 2020, tots els sectors inclosos). Quant a les empreses d’Andorra que han utilitzat o facilitat l’accés a grans fonts de dades equival a gairebé un 6%.

De les empreses que han utilitzat Big Data, l’anàlisi de dades massives més important s’ha fet a partir dels mitjans socials (44%). Pel que fa a les empreses que han disposat d’impressora 3D només han sigut de l’1% i les que han utilitzat un servei d’impressora 3D ofert per d’altres empreses, d’un altre 1%. Quant a les empreses que han utilitzat robots industrials han representat un 2% i les que han utilitzat robots de servei han representat un 3,4%. Els robots de servei s’han utilitzat majoritàriament per a tasques de neteja i eliminació de residus i per a tasques de vigilància, seguretat o inspecció.

Pel que fa a internet de les coses (IoT) les empreses que han utilitzat sistemes o dispositius interconnectats que recullen i intercanvien dades i poden ser monitoritzats o controlats remotament a través d’internet han representat gairebé un 15%. La majoria d’aquests dispositius són comptadors intel·ligents, llums intel·ligents, termòstats intel·ligents per optimitzar el consum d'energia en les instal·lacions de l'empresa (58%) i sensors, etiquetes d'identificació per radiofreqüència o de protocol internet (IP) o càmeres controlades per internet per tal de millorar el servei al client, fer un seguiment de les activitats dels clients o oferir una experiència de compra personalitzada (48%).

L’anàlisi dels resultats mostra una despesa total en TIC al llarg de l’any, incloent despeses en ordinadors i equips perifèrics, programari, serveis, consulta i telecomunicacions, aquesta és d’uns 100 milions d’euros. Tot plegat, tenint en compte que durant el 2020 les dades s’han vist afectades per a les restriccions epidemiològiques causades per la covid.