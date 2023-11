Membres del Mosad es traslladaran al Principat per garantir la protecció de la selecció israeliana

Andorra la VellaEl partit entre Andorra i Israel que es disputarà a l'Estadi Nacional té un doble sistema de control per evitar possibles actes violents derivats de la tensió global pel conflicte entre Israel i Hamàs a la franja de Gaza. A més de la policia andorrana, hi ha suport de la policia espanyola i els mossos d'esquadra. La protecció, però de la selecció israeliana durant la seva estada correspon fonamentalment a agents del servei secret israelià, el Mosad. Els agents estan autoritzats, segons les fonts consultades, a portar armes dins del territori andorrà per la situació excepcional de risc.

La protecció de la selecció i del partit es farà amb un desplegament d'unitats especials de la Unitat d'Intervenció Tècnica, amb el Grup d'Intervenció Policial (GIP), els homòlegs del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos a Andorra. També s'ha reforçat l'activitat de l'Àrea de Recerca i de la Unitat de Fronteres i Estrangeria, a més de Trànsit i Seguretat Ciutadana. A més, per a assegurar la protecció dels membres de la selecció nacional d'Israel, es desplegaran també efectius de seguretat israelianes i equips de contraespionatge del Mosad, els serveis secrets hebreus; que aniran armats amb subfusells i pistoles i mantindran contacte directe amb els caps de la policia nacional d'Andorra.