'Memòries de l'avinguda Meritxell' creix i ja conté un 40% més de material que en la inauguració

Andorra la VellaL'exposició 'Memòries de l'avinguda Meritxell' ha anat creixent des que es va inaugurar a la Fira d'Andorra la Vella del 2019. D'aquesta manera, ara conté un 40% més de material que la mostra inicial. I és que tal com va posar en relleu en el moment de la presentació un dels seus responsables, Fidel Solsona, aquesta és una mostra "viva" que s'ha anat nodrint de les memòries de la gent que va 'construir' l'avinguda. Així, hi ha més fotografies i recursos gràfics que quan es va inaugurar. Tot plegat, es pot veure a l'espai comprès entre les noves dependències comunals de la plaça Lídia Armengol i el museu Bici Lab Andorra.

Precisament perquè aquesta mostra, que fa un temps que ocupa l'espai abans esmentat, guanyi en visibilitat, el comú ha convocat un concurs per habilitar l'indret de tal manera que es millori la connexió de la mostra amb el Bici Lab. I és que l'exposició es troba en un passadís que connecta el museu i les dependències comunals i es vol que pugui ser "més visible" gràcies als treballs que s'hi faran i que han d'estar enllestits durant el tercer trimestre de l'any. Al mateix temps, afegeixen des de la corporació comunal, s'aprofitarà per habilitar una nova sala d'estudi per als infants del Llamp, que estarà a punt per a l'inici del curs escolar.

El projecte 'Memòries de l'avinguda Meritxell', impulsat pel comú d'Andorra la Vella de manera conjunta amb el Govern, reconstrueix el naixement de l'avinguda i la seva evolució fins a la consolidació, el 1977. Per dur a terme l'estudi s'ha contactat unes 200 persones i els participants efectius són a hores d'ara uns setanta.

A banda de fer créixer la mostra amb nous testimonis i millorar la seva visibilitat física també s'està treballant perquè pugui comptar amb l'aplicació Parl'APP, per apropar-la a les persones amb diversitat funcional.