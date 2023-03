Menja't Andorra

La gastronomia està de moda i a Andorra, encara més. No hi ha dubte que el Principat d'Andorra disposa d'una gran oferta gastronòmica de qualitat. El sector de la restauració passa per un bon moment oferint, la majoria d'ells, productes de quilòmetre zero. Una manera de demostrar a tots els públics la varietat de productes i plats típics que disposa Andorra. La pastisseria no es queda pas enrere i el darrer descobriment està en la proposta de "Les fulles de tabac" de Youcake by Estopiñán.

Vàrem tenir l'oportunitat de conèixer, per primera vegada, 'Les fulles de tabac' de youcake by Estopiñán a la primera edició de l'Andorra Taste, després les vàrem tornar a veure a la Fira d'Andorra i ara ja les podem comprar al supermercat de Pyrénées Andorra. A la secció d'alimentació del centre podem comprar aquestes galetes gurmet i conèixer els diferents gustos de les set parròquies d'Andorra.

La de Canillo és la verda de llima i oli de CBD, la d'Encamp és vermella de gerds i remolatxa, la d'Ordino és de taronja i vitamina C, la de La Massana és de nabius i espirulina blava, la d'Andorra la Vella és de mel del país i pol·len, la de Sant Julià és de cafè i maca, i finalment la d'Escaldes-Engordany és de xocolata amb xia. Diferents colors, diferents sabors que ens expliquen el moment de transició a la qual s'ha sotmès la pastisseria Estopiñán d'Escaldes-Engordany. Un model tradicional nascut a mitjan segle XX que ha protagonitzat un canvi cap a un model artesà més ambiciós aplicant noves tècniques més arrelades al segle XXI.