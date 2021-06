Menys mobilitat, més excessos de velocitat

Andorra la VellaMenys mobilitat però més excessos de velocitat. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra 2020 (Imaca20), presentat aquest dijous. En particular, els excessos de velocitat comesos per motos creixen un 75%.

Una altra dada rellevant és que per primera vegada des del 2016 baixa el nombre d’accidents. Des que es recullen dades (2011), és el quart any més baix. La disminució dels accidents també es reflecteix en les víctimes d’accidents, que passen de 43 a onze (comptant les lleus, greus i mortals).

També cal destacar que en els controls d’alcoholèmia disminueixen els positius. En aquest sentit, s'ha subratllat que la campanya de Missió Zero Accidents del 2020 ha tingut una bona acceptació i s'observa una disminució en la sinistralitat i les sancions. Destaca la reducció del 30% de la franja d’edat d'entre els 22 i els 29, mentre que la franja 30-49 anys es manté com la que més sancions rep per aquest motiu.

El 2020, a més, disminueixen els accidents amb vianants implicats en comparació amb el 2019, però se supera la xifra del 2018. De fet, les dues víctimes mortals d'accidents de l'any passat són vianants. La tercera edició de la campanya Missió Zero Accidents se centrarà precisament en aquest col·lectiu.

La pandèmia ha tingut també un impacte sobre les matriculacions, que baixen a nivells mínims històrics. La gasolina és l’opció escollida pel client per davant del gasoil. El mercat dels vehicles elèctrics i híbrids s’alenteix.

Altres dades que també reflecteix l'informe és que els nivells de contaminació van baixar durant el confinament. En canvi, al novembre i al desembre, tot i ser un any atípic amb poca afluència turística, els nivells van ser molt alts, confirmant que la mobilitat interna és la que té més incidència en l’emissió de CO2.

Oportunitats de negoci

La segona part de l'informe 2020 posa el focus sobre els models de negoci i les oportunitats sorgides arran de la nova mobilitat, el conjunt de tecnologies i tendències que estan transformant el transport de persones i mercaderies. Factors tecnològics i socials com la micromobilitat, els vehicles autònoms o el canvi d'hàbits suscitats per la pandèmia de la Covid-19 estan creant un gran nombre d'oportunitats de generar valor en molts camps, s'indica.

L'anàlisi assenyala en concret nous models de negoci que estan apareixent en l'àmbit de les plataformes digitals, del sector públic, de les companyies asseguradores i del 'last mile delivery' o repartiment de darrer quilòmetre. També es recullen les iniciatives d'aquesta tipologia sorgides a Andorra: CityXerpa, Cicland, Muvif, Mou_T_B, l'app de Mobilitat Andorra, l'autobús a demanda 'L'Ulic' i una proposta similar en fase d'implementació a Escaldes-Engordany.

La presentació de l'Imaca20 ha comptat amb la participació de Mireia Maestre, directora de Comunicació i Marca de MoraBanc, i d’Enric Tarrado i d’Antoni Sasplugas, respectivament president i secretari general de l’ACA.

Maestre ha celebrat "poder seguint treballant amb l'ACA a fer una mobilitat més sostenible i centrada en les persones". Tarrado, per la seva banda, ha agraït a MoraBanc i a totes les institucions que han contribuït a l'informe la col·laboració en els projectes de mobilitat que han d'ajudar a construir "una nova Andorra".

ACA Impuls MoraBanc és el primer projecte conjunt de les dues entitats i té com a objectiu millorar la mobilitat de les persones a Andorra. Els projectes que inclou ACA Impuls MoraBanc són l'Informe de la Mobilitat de l'Automòbil Club d'Andorra, i la campanya de seguretat viària iniciada per l'ACA i el Govern, Missió Zero Accidents. Tots ells tenen la finalitat de contribuir en diferents aspectes a la millora de la mobilitat al nostre país.