Mercadona ha augmentat un 5% el tax free dels andorrans que comprin a la Seu d'Urgell

Andorra la VellaL'impacte del Mercadona sobre el tax free no s'atura. Les xifres que ha fet públiques l'Agència Tributària mostren l'evolució a l'alça de les compres d'andorrans al supermercat de la Seu. Les peticions de devolució amb el sistema DIVA, de passar el tiquet de compra per la màquina que està a la duana, han augmentat un 5% en els primers sis mesos de l'any.

El total de compres que han utilitzat aquest sistema frega les setanta mil. I l'Agència Tributària reconeix que el 88% correspon a productes alimentaris que és en la pràctica totalitat de les operacions de tax free sinònim de Mercadona.

L'Agència Tributària no facilita les dades per comerç que ha generat el tax free, però amb les dades ja espot deduir que hi ha més de 50.000 compres d'andorrans al Mercadona de la Seu en el que portem d'any. Segons recull ATV, l'increment del tax free a tots els nivells és molt alt i de gener a juliol s'han reemborsat més de 2,5 milions d'euros amb un augment important del 12% respecte al primer semestre de l'any passat.