Més de 1.500 alumnes participen a la Setmana del bon ús d'Internet

Andorra la VellaSota el títol 'Internet Obsession', Andorra Telecom inicia aquest dilluns la primera edició de la Setmana del bon ús d'Internet, que té com a objectiu formar i informar de les capacitats de la xarxa a infants i joves perquè esdevingui un espai d'oportunitats en el qual puguin crear, participar i compartir de forma lliure i positiva. Des de l'antiga parapública informen que hi participaran un total de 1.610 alumnes provinents d'onze centres educatius del país.

D'aquesta manera, el 45% dels alumnes que actualment estan cursant 5è i 6è d'educació primària es connectarà a les sessions sobre els bons usos de les pantalles, dissenyades per a la seva franja d'edat. Aquestes estan organitzades per Andorra Telecom i compten amb la col·laboració del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i de l'associació de consumidors audiovisuals de Catalunya. Respecte als alumnes de segona ensenyança, un 21% participarà en sessions on s'abordarà la temàtica del sèxting, la hipersexualització les tecno addiccions i abús dels videojocs i que han estat dissenyades especialment per a la seva edat. En relació amb els estudiants de batxillerat, formació professional i del programa Fent camí, un 15% participarà en les sessions sobre el que significa l'empremta digital, i el que pot representar en el seu futur.

La responsable de la RSE de la companyia, Inés Martí, valora molt satisfactòries aquestes xifres de participació donat que "representen un percentatge elevat d'alumnes, tot i que el que considerem realment important és, d'una banda, encetar aquesta iniciativa i d'altra, que els continguts de les deu sessions i dels tallers que es treballaran posteriorment a l'aula, així com el de les sessions a les famílies i a docents, aportin eines i informació que siguin profitoses per a tothom, ens convidin a continuar reflexionant al voltant de les amenaces i avantatges d'Internet i en el concepte de benestar digital que com a societat hem de ser capaços d'assolir".

Des d'Andorra Telecom es convida a totes les persones interessades a aprofundir en aquestes temàtiques a inscriure's a les sessions a través de la web www.andorratelecom.com. La primera es desenvoluparà el dia 8 a les 19 hores, sota el títol 'Com acompanyar els fills i filles dels 3 als 10 anys en la seva vida digital', se centrarà a explicar com afecten les pantalles en el desenvolupament del cervell dels menors i tractarà el concepte de 'xumet emocional', els seus riscos i com aconseguir un ús responsable de les pantalles en l'entorn familiar.

La segona tindrà lloc el dia 10 a les 19 hores. La sessió 'Com acompanyar els fills i filles dels 10 als 18 anys en la seva vida digital' farà una breu introducció a exposar com afecten les pantalles en el desenvolupament del cervell dels infants i joves i s'abordaran altres temàtiques, com per exemple com evitar les addiccions sense substància, les tecno addiccions, ja reconegudes com a malaltia, com detectar riscos, quins tipus de continguts estan consumint els menors a les xarxes socials i videojocs i com prevenir l'ús inadequat.