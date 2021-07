Més de 13.600 hores d’atenció domiciliària

Andorra la VellaEl Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha dedicat un total de 13.631 hores en la cura de les persones des que va començar el 2021 i fins al mes de juny. Així, si es tenen en compte el nombre d'hores totals que el SAD va intervenir en el 2020 (25.345), la feina que s'ha fet aquest any, fins ara, és superior a la de l'any passat (el juny del 2020 s'havien acumulat un total de 12.672 hores). Aquesta és una de les dades que es poden extreure de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata Carles Sánchez Rodríguez, relatives a la situació de l'atenció domiciliària. Val a dir que en les hores facturades pel Servei d'Atenció Domiciliària no s'han comptabilitzat les hores de desplaçaments, seguiment, reunions de coordinació, formació i vacances de les treballadores familiars.

Rodríguez va deixar constància de les preguntes el passat 4 de juny, "vist que l'experiència viscuda en el darrer any fruit de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2 ha qüestionat el model de concentració en residències gerontològiques i afavorit l'escenari per a l'atenció domiciliària, i vist que aquest afavoriment indica que el sector pot créixer notablement en els propers anys".

El pressupost específic del Servei d'Atenció Domiciliaria (SAD) per aquest 2021, segons dades oferides pel Govern, és de 266.190 euros, en els quals s'inclouen despeses com productes farmacèutics i sanitaris, les transferències corrents a les famílies implicades en el SAD, peücs, mascaretes, guants o cadires de rodes. Algunes de les respostes donades també fan referència al nombre de treballadors actuals, que és de 32: una cap d'àrea (Àrea de Serveis Sociosanitaris), una coordinadora de la Unitat de Gestió i Seguiment del SAD; una coordinadora de la Unitat de Valoració de les Necessitats al Domicili; una administrativa i 28 treballadores familiars.

Govern també declara que no s'han contractat serveis d'atenció domiciliària privats per cobrir les necessitats de servei durant els exercicis pressupostaris dels anys 2020 i 2021. Per contra, el ministeri d'Afers Socials ha atorgat ajuts econòmics ocasionals per accedir al Servei d'Atenció Domiciliària a famílies que han contractat serveis d'atenció domiciliària privats per complementar el servei d'atenció domiciliària prestat pel Govern.

Actualment, a banda del Servei d'Atenció Domiciliària del Govern, hi ha cinc empreses al país que ofereixen aquest servei i no es té constància formal de mala praxi o intrusisme.