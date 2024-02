Més de 180 km esquiables aquest cap de setmana a Grandvalira malgrat el bon temps

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts continuen oferint un elevat nombre de quilòmetres esquiables per a aquest cap de setmana, gràcies a l'excel·lent feina dels equips de terreny i a l'extensa xarxa d'innivació amb què compten els dominis. Grandvalira Resorts compta amb més de 180 km de pistes disponibles, l'oferta més àmplia actualment als Pirineus. D'aquests, 116 km corresponen a Grandvalira, que disposa de 88 pistes obertes, amb tots els seus sectors connectats, 67 remuntadors operatius i gruixos de fins a 70 centímetres de neu. Per la seva part, Pal Arinsal compta actualment amb 40 km esquiables, gruixos de fins a 60 centímetres de neu i el 83% dels remuntadors operatius, entre ells el telefèric que enllaça els dos sectors, així com el nou telecadira Port Negre d'Arinsal, la principal novetat de la temporada. Finalment, Ordino Arcalís disposa del 75% de les pistes obertes i el 80% dels remuntadors operatius, amb gruixos de neu de fins a 100 centímetres de neu.

Les bones condicions a pistes, que permeten la pràctica i el gaudi de l'esquí, junt amb la previsió meteorològica, que anticipa un cap de setmana de temperatures suaus amb el sol de protagonista, i la música en directe de les diferents terrasses dels dominis, faran de les pistes andorranes el pla perfecte per aquest cap de setmana.