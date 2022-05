Més de 3.000 participants en la cursa popular Illa Carlemany

Andorra la VellaFins a 3.000 persones s'han aplegat aquest diumenge per a disputar l'11a edició de la cursa popular Illa Carlemany, una competició que recupera aquest any la normalitat després de la pandèmia i que té com a finalitat promocionar l'activitat física i saludable. Es tracta de la tercera edició amb més participació des dels seus inicis.

Com és habitual, els corredors han pogut escollir entre disputar la cursa de 5 quilòmetres o la de 2, però el cert és que en totes dues hi ha hagut una gran participació de corredors i corredores. El tret de sortida ha estat just al costat del centre comercial Illa Carlemany i l'arribada i entrega de premis s'ha dut a terme al Parc Central d'Andorra la Vella.

Enguany com a novetat, s'ha buscat promocionar la candidatura als Campionats del món d'esquí alpí Andorra 2027 amb la impressió del logotip a la màniga de les samarretes de la cursa i lliurant un obsequi a tots els participants. A més, l'eslògan de la carrera s'ha alineat amb la candidatura sota el nom 'Mou-te per Andorra 2027'.

A la cursa hi ha pres part el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el ministra de Salut, Albert Font, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz. A més, s'ha convidat a l'exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida de la cursa de dos quilòmetres. "Ha estat un dia d'il·lusió, d'esperança i de retorn absolut a la normalitat", ha expressat Espot en acabar la cursa. El cap de Govern s'ha mostrat molt satisfet per la gran participació perquè "tothom, en la seva justa mesura i dins de les seves capacitats, pot practicar esport perquè fa salut".

Un any més, part de la recaptació de la inscripció es destina a una causa solidària. Enguany s'ha decidit destinar al Fons solidari per l'acollida dels desplaçats a Andorra a causa de la crisi a Ucraïna, establint un import de 2 euros per participant.

Carabaña i Mourelo, els guanyadors de la cursa

En relació amb els resultats de la cursa, i en la categoria masculina, el guanyador ha estat Nahuel Carabaña, en segona posició ha quedat Carles Gómez, i en tercera posició Franscesc Cardona. En la categoria femenina, Xenia Mourelo ha estat la guanyadora, Maria Cristina Martinez ha quedat en segona posició i Elisabeth Missé ha pujat fins a la tercera posició del podi.