Més de 300 donacions de sang en la campanya organitzada per MoraBanc Andorra i la Creu Roja Andorrana

Andorra la VellaLa tercera campanya de donació de sang organitzada aquesta setmana aplega 329 donacions de les quals 310 són efectives. El primer dia de la campanya, dimarts, va resultar ser el més fluix, però dimecres i dijous, més d'un centenar de donants es van apropar a la sala d'actes de MoraBanc. Una campanya conjunta que una vegada més ha comptat amb la participació de treballadors de l'entitat bancària. Tot i complir i superar l'objectiu marcat de 300 donacions, des de la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang insisteixen que es troben en un moment crític pel que fa a les donacions, i animen els que no ho han fet aquesta vegada a informar-se dels punts de donacions habilitats al seu lloc de vacances, ja que donar sang continua sent un acte irreemplaçable i a la vegada vital.

Ara mateix, a Catalunya les reserves garanteixen cobrir les necessitats dels cinc pròxims dies, quan per ser òptim haurien de ser vuit o nou dies. De la mateixa manera, l'Établissement Français du sang està duent a terme una forta campanya definida com a emergència vital, ja que la situació és molt complexa i posa en risc el fet de poder curar persones i respondre a necessitats bàsiques.

Des de la Creu Roja recorden que la donació de sang és un acte altruista i solidari, però que no existeix cap mena de solució alternativa. La sang no es pot crear, hi ha la que cadascú té i prou, i cada dia s'utilitza en transfusions en parts, accidents de trànsit i tractaments per a malalts de càncer, entre d'altres.

La propera campanya a Andorra es farà al setembre, quan de nou es podrà registrar com a donant de medul·la òssia. No obstant això, des de l'entitat es recorda que les necessitats de sang no minven i que als països veïns se segueixen organitzant al llarg de l'estiu campanyes de donacions, que es poden consultar a les mateixes pàgines web dels organismes oficials.