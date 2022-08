Més de 400 usuaris a la botiga solidària el primer semestre de l'any

Andorra la VellaLa botiga solidària de la Creu Roja Andorrana és un dels serveis de l'entitat que més persones ajuda anualment i aquest any no sembla ser una excepció. Al tancament del primer semestre de l'any han estat 459 les persones que han estat beneficiàries d'aquesta botiga, una atenció que es presta en col·laboració amb el ministeri d'Afers Socials i Càritas Andorrana.

Cal recordar que l'any passat aquesta botiga va atendre 481 unitats familiars, la qual cosa correspon a 770 persones i que quan es va tancar l'any hi havia 54 unitats de convivència i 111 persones actives.

Aquest any ha estat molt marcat per l’atenció als refugiats ucraïnesos, unes necessitats que s’han sumat a les d’altres famílies que ja estaven sent ateses per la botiga solidària, que va néixer com un recurs temporal però que finalment ha esdevingut permanent davant les creixents necessitats d’ajuda de les famílies.

Un altre dels serveis que també han experimentat un creixement destacable en els darrers mesos ha estat el del centre de dia. D'aquesta manera, el d'Andorra la Vella ja compta amb 41 usuaris i el de Sant Julià de Lòria en té nou.

Cal recordar que els centres de dia es van posar en marxa el 21 de juny del 2021 amb l'objectiu de tenir cura, durant el dia, de persones grans o amb dependències les quals poden gaudir, entre d'altres, d'assistència i activitats terapèutiques i de rehabilitació durant la jornada.