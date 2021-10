Més de 5.000 persones accedeixen amb reserva a l'aparcament regulat de la Pica d'Estats i 285 ho fan en taxi

ÀreuUn total de 5.042 persones han accedit a la pista de la Pica d'Estats amb reserva d'aparcament i unes 285 persones ho han fet en taxi durant el període de regulació, que ha estat de 39 dies, entre el 31 de juliol i el 5 de setembre, i els dies 11 i 12 de setembre. La mitjana diària ha estat de 136 persones/dia registrades, força per sota de la xifra màxima de capacitat d'acollida turística d'aquesta zona, calculada per INEFC Lleida en unes 198 persones/dia, evitant així que l'entorn acabés malmès per la massificació turística. En total han estat 5 els dies en què s'ha arribat a la seva capacitat màxima. Els ingressos obtinguts amb la mesura, 11.463 euros, es destinaran a millorar els accessos.

El Parc ha fet una inversió de 28.306 euros per atendre les despeses del sistema de regulació. La inversió ha inclòs la programació, disseny i manteniment de l'espai web de reserves; la contractació de servei de control i vigilància de l'entrada de vehicles; la senyalització informativa de la regulació; la instal·lació de la caseta de vigilància i la utilització d'un prat d'Àreu per instal·lar-hi la caseta.

La mesura ha estat ben valorada per la major part de visitants com a mesura de regulació i es preveu que pugui ser implementada de nou l'any vinent, millorant alguns aspectes per facilitar encara més la dinàmica de reserves, com la cobertura mòbil del punt de control. El sistema de regulació ha estat el de reservar i pagar plaça a qualsevol dels quatre aparcaments d'accés a la Pica d'Estats (Molinassa, de 70 places; Pla de la Selva, de 5 places; Pla de la Farga, de 20 places; i Aixeus, de 20 places), a través d'una pàgina web.

El veïnat, la propietat, i les persones que gestionen el refugi Vallferrera, les que tenen mobilitat reduïda acreditable i les que són adjudicatàries d'aprofitaments forestals i serveis públics han estat exemptes en aplicació de l'ordenança municipal de l'EMD d'Àreu. Com a suport al sistema de regulació, s'ha implementat un servei de vigilància i control de pas dels vehicles que han fet la reserva o estaven autoritzats.

El pla de xoc del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per evitar la massificació dels parcs naturals ha buscat compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l'agricultura, la ramaderia i les activitats d'oci i les turístiques. La capçalera de la Vall Farrera, concretament la zona de la Molinassa, és una de les més freqüentades del Parc, ja que és el punt de partida per pujar a peu a la Pica d'Estats.

Poca consciència de l'impacte

Des del departament lamenten que, amb l'augment de les visites, han crescut actituds inadequades com ara el passeig amb animals de companyia sense lligar, la circulació fora de pista, l'aparcament i acampada en llocs no autoritzats, el bany als estanys alpins (activitat tòxica pels amfibis), abandonament de deixalles, danys a pastures i molleres i destorb als ramats.

Una enquesta recent assenyala que el 84% dels visitants dels parcs naturals desconeix que la seva conducta pot malmetre la biodiversitat. És per això que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat una campanya de conscienciació a les xarxes socials, adreçada al jovent, sobre la necessitat de respectar i conservar els espais naturals protegits. Per la seva banda, l'EMD d'Àreu ha aprovat per ordenança municipal la prohibició de pernoctar als aparcaments de Molinassa i a la resta de muntanya d'Àreu amb furgoneta camperitzada i autocaravana.