Més del 85% de les altes a l'UCI al llarg del 2021 han estat de persones no vacunades

Andorra la VellaDe les 78 altes a la Unitat de Cures Intensives (UCI) que hi ha hagut al llarg del 2021, 67 han estat de persones no vacunades, el que suposa més d'un 85% del total. Així es desprèn de la informació que ha facilitat l'executiu a la pregunta escrita formulada per la consellera general no adscrita, Carine Montaner. Concretament, el Govern desglossa les dades per trimestres, ja que manifesten que una desagregació de les dades mensuals, tal com demanava la consellera, no permetria mantenir la confidencialitat necessària de l'individu, per les mostres petites que hi ha a Andorra.

Així, al primer trimestre del 2021, les trenta persones que van passar per l'UCI i van rebre l'alta no vacunades. En aquest cas, cal comentar que la vaccinació al Principat va començar a inicis d'aquest passat any. De cara al segon trimestre, de les 24 persones que van ser donades d'alta, 22 no havien rebut cap vaccí, una persona disposava d'una dosi de la vacuna i una altra ja duia la pauta completa. Al tercer trimestre, previ a l'inici de la variant Delta, només es van donar dues altes a l'UCI, una d'una persona no vacunada i una altra d'una persona amb les dues dosis de la vacuna.

Finalment, al quart trimestre, amb un important percentatge de la població vaccinada, i amb l'impacte de la variant Delta, un total de 22 persones van passar per l'UCI i van rebre l'alta. D'aquestes, fins a 14 persones no havien rebut cap vacuna, 7 duien dos vaccins i una darrera persona portava també la dosi de reforç.