Més agilitat per accedir al Tribunal Mèdic

Andorra la VellaQuan hi hagi un desacord entre les decisions preses pel comitè mèdic de la CASS i els interessos de l'assegurat, es podrà anar directament a un Tribunal Mèdic. Aquest dimecres, el Govern, ha aprovat el reglament de funcionament d'aquest tribunal donant compliment a una modificació que es va establir a través de la Llei de pressupost del 2021. L'objectiu d'aquesta modificació és que l'accés a aquest Tribunal Mèdic sigui més senzill.

D'aquesta manera, la simplificació indica que quan hi hagi una diferència de criteri, es pot accedir directament al tribunal. Aquest estarà format per tres membres i un serà independent designat per l'assegurat, un altre provindrà de la CASS i el tercer serà nomenat de l'àrea de Medicina Legal i Forense del Govern.