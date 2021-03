Més altes que contagis i menys de 300 casos actius de Covid al país

Andorra la VellaEls casos actius per coronavirus segueixen a la baixa. Així ho demostren les dades fetes públiques aquest dimarts pel ministeri de Salut, que indiquen que el nombre de persones amb la malaltia activa ja se situa per sota de les 300, concretament en 297. Aquesta tendència positiva també es reflecteix en el nombre de nous positius. Tant és així que al llarg de les darreres 24 hores s'han detectat 19 nous contagis, per la qual cosa el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia se situa en 10.908. Des d'aquest dilluns, a més, s'ha donat d'alta a 26 persones, xifra que fa pujar el nombre de pacients recuperats fins als 10.501. Les defuncions es mantenen en 110.

Pel que fa al sistema sanitari s'experimenta un lleuger increment d'hospitalitzats. Segons el ministeri, actualment hi ha 11 persones (+1) ingressades a planta i 8 (+1) a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 7 (+1) d'elles requereixen ventilació mecànica. Tot i això, a la planta Covid del Cedre segueix sense haver-hi cap cas positiu. En relació amb la campanya de vacunació, durant la jornada de dilluns es van administrar un total de 14 vaccins.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 10 aules es troben sota vigilància activa –2 confinades totalment i 8 parcialment– i 4 en vigilància passiva.