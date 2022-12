Més avortaments per habitant a Andorra que a l'Alt Urgell

Andorra la VellaL'informe sobre els avortaments a Catalunya indica que en aquests dos anys i mig un total de 282 dones andorranes s'han desplaçat a clíniques de Catalunya per dur a terme una interrupció voluntària de l'embaràs (IVE). La xifra anual ha estat pràcticament calcada el 2020 (116) i el 2021 (117). Amb les dues xifres tancades dels anys anteriors, la xifra d'avortaments per habitant és de 150 casos per cada 100.000 habitants. Si ho comparem amb la comarca veïna catalana de l'Alt Urgell, la diferència és molt gran. Més d'un 50% perquè se situa de mitjana en 94 casos l'any per cada 100.000 habitants.

En el primer semestre de 2022 el nombre d'avortaments de dones andorranes s'ha quedat lleugerament per sota d'aquesta mitjana, ja que s'ha notificat 49 ingressos de residents a Andorra per avortar en centres catalans, quan els dos anys anteriors hi ha hagut uns 58 casos semestrals. Així ho informa Ràdio Seu d'acord amb l'informe fet públic per CatSalut.

La xifra total d'andorranes és semblant a la de dones que venen a avortar a Catalunya des de la resta de l'Estat espanyol (279). De fet, les andorranes són el segon col·lectiu de dones que més ve a Catalunya des d'altres països per set sotmeses a una IVE, només superades per les franceses, que encapçalen aquesta llista amb 1.029 casos en aquests dos anys i mig (440 el 2020, 386 el 2021 i 203 el primer semestre de 2022). En tercer lloc, ja a més distància, hi ha les italianes, amb 181 registres en tot aquest període de temps.