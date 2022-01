Arriba el mes del blanc!!

Arriben temporades que desitges fer petits canvis a casa, però no saps per on començar. Vols donar el teu toc personal a aquell espai de la teva llar, però no t'acabes d'inspirar. Doncs Pyrénées Andorra t'ho posa fàcil i et proposa que t'acostis al centre per aprofitar-te de tot allò que t'ofereix el mes del blanc. Tens idea de què és? Saps del que estem parlant?

Des d'avui i fins al pròxim 13 de febrer Pyrénées Andorra t'ofereix interessants descomptes a la secció de roba per la llar. Per ser més concrets, et proposa descomptes de fins al 50% en les marques exclusives i un 20% de descompte en totes aquelles compres que passin dels 100 €.

Perquè et vagis fent una idea, la firma Sylvie Thiriez, de venda en exclusiva a Pyrénées Andorra, et dona la possibilitat de personalitzar alguns dels seus productes o bé de fer-te els teus llençols a mida. I en el cas de no trobar el producte que estàs buscant tens l'opció d'encarregar-lo. Una possibilitat que només passa amb Sylvie Thiriez i Delorme.

Si tens pensat donar aires nous a casa teva, si estàs fent mudança i necessites, per exemple, tovalloles o estovalles, segur que en el mes del blanc trobes allò que més s'ajusta al que estàs buscant, com ara aquestes tovalloles de Lo de Manuela o aquestes mantes per passar llargues estones al sofà de Si Som Dos.

Però no et quedis amb això i acosta't fins a Pyrénées Andorra per tafanejar totes les propostes del mes del blanc en què també hi trobaràs estovalles, draps de cuina, catifes de bany, coixins... i tot de les marques en exclusiva que disposa el centre. No deixis escapar aquesta ocasió per renovar i donar un toc diferent de la teva llar.