Més bretxa salarial entre homes i dones

Andorra la VellaLa bretxa salarial entre homes i dones ha augmentat en comparació a la que es registrava abans de la irrupció de la pandèmia. Així és desprèn de l'estudi 'La covid a Andorra, la seva incidència en l'economia de la classe treballadora', impulsat per Reig Fundació i elaborat per Marta Alberch amb la col·laboració del Centre de Recerca Sociològica (CRES) d'Andorra Recerca+Innovació. En percentatge el març del 2022, les dones cobren un 24,32% menys que els homes, (642,49 euros) mentre que durant la pandèmia la bretxa era del 27,91% (729,10) i el febrer de 2020, just abans de l'esclat de la crisi sanitària, era del 23,47% (559,54).

Tenint en compte les dades destaquen que els indicadors demostren que les dones són un dels col·lectius més afectats per les crisis, en general, i que en la seva reincorporació al mercat laboral postpandèmia ho han continuat sent. L'estudi també fa el punt sobre l'evolució dels salaris, on ressalta que el mitjà i el medià s'han incrementat, un 3,29% i un 5,44%, respectivament, un fet que afirmen que semblaria confirmar una lleugera millora dels salaris més baixos, tot posant especial atenció en la construcció, l'únic sector que ha millorat el salari i que actualment es troba per sobre del mitjà. Pel que fa a l'economia familiar, i amb dades del 2020, denoten una reducció de la despesa d'entre un 7% i un 8% que podria ser causada per, d'una banda, la baixada d'ingressos o, per altra, una disminució de la despesa real pel tancament de molts sectors com el comerç, la restauració, entre altres.

En general, l'estudi conclou que les dades i indicadors de l'any 2021 i de març de 2022, en alguns sectors, mostren un retorn a la normalitat d'abans de la pandèmia per la Covid, una situació que consideren que ha estat possible gràcies als bons nivells de vacunació i a les variants menys greus de la pandèmia que han permès anar eliminant progressivament les restriccions i amb això, recuperar més aviat del previst alguns dels sectors econòmics principals d'Andorra com el turístic.