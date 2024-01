Més de cinc milions d'euros retornats des d'Espanya cap a Andorra pel 'tax free'

Andorra la VellaLa duana de la Farga de Moles ha validat 129.254 tiquets per a la devolució de l'IVA a compradors del Principat d'Andorra durant tot l'any 2023. Tenint en compte aquesta xifra, l'Agència Espanyola d'Administració Tributària ha retornat 5.049.142 euros mitjançant el sistema de devolució existent per a compres fetes per clients de fora de la Unió Europea en comerços de l'Estat espanyol, segons informa Ràdio Seu.

Tal com exposa el diari Segre, la xifra global aconseguida tot l'any passat és un 21,29% superior a la del mateix període de l'any 2022, quan Espanya va abonar 4.163.000 euros a residents andorrans. La majoria de les mercaderies desgravades són productes d'alimentació, seguits de perfumeria, cosmètica i farmàcia, entre molts altres tipus d'articles.

Cal recordar que la retirada de la despesa mínima de 90 euros per poder recuperar l'IVA, l'any 2018, fa que molts andorrans travessin la frontera per efectuar aquest tipus de compres. La Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU) va aprofitar la mesura per fer una campanya de difusió dels avantatges de comprar en els comerços urgellencs i ara fa dos anys es va donar a conèixer la possibilitat de fer la devolució de l'IVA des del telèfon mòbil.