Més d'11.000 persones han visitat la vall de Sorteny des de principis d'any

OrdinoCada cop l'afluència de visitants i turistes als parcs naturals a l'hivern va en un augment. Un clar exemple són les 11.018 persones que han freqüentat el parc natural de la vall de Sorteny entre el gener i el març d'enguany. Gràcies als ecocontadors que té el parc, es pot saber que al gener hi han passat 3.946 persones, al febrer 2.556 i al març 4.516. De fet, a principis de febrer, des del comú ja van manifestar aquesta important afluència que superava les 200 persones de mitjana durant els caps de setmana.

Per aquest motiu, i amb la intenció de potenciar més la zona durant l'hivern, el comú va crear i senyalitzar cinc nous circuits de raquetes i d'skimo. A més, també es va fer amb l'objectiu de canalitzar els visitants per poder preservar les zones més sensibles del parc. Per tal de facilitar tota la informació als visitants, la corporació va obrir, per primera vegada, la caseta d'informació del parc natural de la vall de Sorteny en aquesta època de l'any. Aquesta està oberta els caps de setmana entre les 9.30 i les 13 hores i també els dies de més afluència de gent coincidint amb dies festius.

Entre desembre i març, el punt d'informació ha rebut 824 persones en els 46 dies que ha estat obert. Aquestes, es distribueixen amb 227 al desembre, 243 al gener, 249 al febrer i 105 al març. D'aquesta manera, la caseta ha informat de mitjana unes 18 persones per dia.